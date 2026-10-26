Conductor que atropelló mortalmente a niña de 8 años recibe condena de casi cuatro años

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Christopher Isaías Díaz Sevilla, de 21 años, fue condenado a 3 años y 11 meses de prisión por homicidio imprudente. El conductor del camión cargado de piedras canteras atropelló mortalmente a una niña de 8 años el pasado 24 de septiembre.

El hecho ocurrió frente a las aldeas SOS, ubicada entre Batahola Norte y Sur de la capital. La menor cruzaba la vía junto a su mamá utilizando el paso y semáforos peatonales.

Un regulador de tránsito le indicó al conductor que se detuviera para dar acceso libre a los peatones, pero este no acató ninguna señal de alto. La jueza Ana María Vado del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua solo redujo un mes de cárcel de la pena máxima de 4 años.

En el juicio, el procesado aceptó su culpabilidad para reducir la mitad de la pena máxima. La defensa puede apelar la sentencia ante el juez de distrito penal dentro de 3 días hábiles tras la notificación.