Conductor de bus ebrio agrede a pasajero y choca un vehículo en Tipitapa

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un conductor de una unidad de transporte colectivo de la ruta Güemes-Tipitapa agredió a un usuario que le reclamó por manejar de forma temeraria con pasajeros a bordo.

El hombre se movilizaba bajo los efectos del alcohol, impactó contra un vehículo y casi atropella a una niña antes de quedarse dormido en la vía. La Policía del Distrito 8 lo detuvo en el sector de La Palmita tras el llamado de los pasajeros.

Las autoridades señalaron que también se le atribuye poner en riesgo la vida de los pasajeros y exponer a los ciudadanos con el choque.