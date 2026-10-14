Motociclista graba a conductor de camión que irrespeta paso peatonal en Managua

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Un motociclista extranjero captó con una cámara instalada en su casco el momento en que el conductor de un camión irrespetó un paso peatonal en la carretera norte de Managua.

El hecho ocurrió cuando varias personas, en compañía de un niño, intentaban cruzar la vía por el paso de cebra.

El conductor del camión manejaba a alta velocidad y trató de atravesar antes de que el semáforo cambiara a rojo. Por esa razón, frenó de manera sorpresiva para evitar arrollar a los peatones que cruzaban de sur a norte.

El motociclista, de identidad desconocida, sorprendido por la maniobra, le dio persecución al irresponsable conductor.