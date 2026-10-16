Conductor ebrio incendia su moto al intentar encenderla con un cigarro en Tipitapa

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El conductor de una moto en estado de ebriedad intentó encender su vehículo con un cigarro en las manos, provocando que este tomara fuego en el municipio de Tipitapa.

Fue a eso de las 10:45 minutos de la noche del jueves cuando el conductor y su acompañante quisieron encender la motocicleta en la que viajaban porque les estaba dando falla al momento de encenderla. Uno de ellos tenía un cigarro en la mano y, según testigos, se prendió en llamas al encender la moto.

El hecho ocurrió en el barrio Noel Morales, cerca del sector del mercado Danilo Medina de Tipitapa. La moto quedó totalmente calcinada por las llamas y el conductor salió ileso del percance. La policía del Distrito 8 investiga el caso.