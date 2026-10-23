Conductor muere al invadir carril contrario e impactar contra un furgón en Paraná

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El conductor de un vehículo falleció de forma inmediata tras impactar contra un furgón en Paraná, Brasil.

Por causas aún desconocidas, el hombre terminó invadiendo el carril contrario, lo que dio lugar a la tragedia. El hecho quedó grabado por una cámara ubicada en el pesado automotor.

Los equipos de emergencia que llegaron al lugar se encargaron de recuperar el cuerpo de la víctima, de 44 años, que quedó atrapado entre los hierros retorcidos. La policía informó que investiga las causas del trágico accidente.