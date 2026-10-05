Conductor muere y tres personas resultan heridas tras brutal accidente en Apodaca

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El conductor de un vehículo murió en el lugar mientras otras tres personas resultaron con heridas en sus cuerpos tras un accidente de tránsito en el municipio de Apodaca, Nuevo León, México. Dos de las víctimas se encuentran en condición grave.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, en el auto viajaba la víctima mortal junto a su esposa y dos menores de edad. Los cuatro ocupantes quedaron prensados en el interior del vehículo, por lo que acudieron equipos de emergencia para realizar las labores de rescate.

De manera preliminar, se informó que el accidente ocurrió cuando el conductor intentó aventajar. Al invadir el carril contrario, terminó impactando de frente contra el tráiler y luego este colisionó con otro automotor.