Contratos notariales ayudan a prevenir despojos de propiedades entre familiares en Nicaragua

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El abogado Omar García advirtió que muchos nicaragüenses enfrentan despojos de propiedades por parte de familiares sin contar con un documento legal que los respalde.

El especialista en derecho civil recomendó suscribir un comodato precario o contrato de arrendamiento ante notario para evitar conflictos judiciales prolongados.

García explicó que la acción reivindicatoria procede cuando existe un título de dominio inscrito ante el Registro Mercantil, trámite que el Estado facilita de manera gratuita.

Señaló que el comodato precario permite entregar la posesión del bien a un familiar sin plazo ni límite, pero con la condición de recuperarlo en cualquier momento.

El experto indicó que el contrato de arrendamiento, aunque sea simbólico, protege al dueño durante cualquier proceso civil.

Advirtió que la acción de lanzamiento es un proceso extraordinario rápido que no pone en duda la titularidad del inmueble. García subrayó que estos trámites implican costos legales que los propietarios deben prever.