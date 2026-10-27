Copa Embajador de taekwondo reúne a más de 300 competidores de nueve departamentos 

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Federación Nicaragüense de Taekwondo realizó la Copa Embajador, torneo que reunió a más de 380 competidores a nivel nacional y a representantes de nueve departamentos.

La vicepresidenta del Comité Olímpico Nicaragüense, María Antonieta Ocón, entregó medallas a los atletas participantes. En el evento estuvo presente el embajador de Corea.

Salvador Zavala, presidente de la Federación Nicaragüense de Taekwondo, participó en el engranaje que desarrolla el talento joven de los atletas.

Recientemente, en los Centroamericanos y del Caribe, la disciplina aportó alegrías y medallas. Esa cosecha forma parte del esfuerzo que se realiza en pro del deporte a nivel nacional.

La Federación de Taekwondo desarrolla a lo largo de estos años un trabajo de masificación de la disciplina, según se destacó durante la jornada.