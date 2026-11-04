Costa Azul alcanza el Top 10 de Bandamax Nacional en México con “María Salomé”

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La agrupación nicaragüense Costa Azul, El Imperio de la Cumbia, ingresó al Top 10 del ranking Bandamax Nacional de estaciones de radio en México con “María Salomé”, según el reporte de ScannerSound publicado este miércoles. La canción aparece en la décima posición de la clasificación, un nuevo avance para la agrupación originaria de Jinotepe.

El resultado marca un ascenso de ocho posiciones en apenas dos días: el 2 de noviembre, “María Salomé” ocupaba el puesto 18 del mismo listado. Ahora comparte espacio en el ranking con artistas y agrupaciones reconocidas como Los Huracanes del Norte, Germán Montero y Los Ángeles Azules.

El avance cobra especial importancia por producirse en México, un mercado clave para la música tropical y popular latinoamericana. Para Costa Azul, figurar entre las diez primeras canciones del listado amplía la visibilidad de su propuesta musical y abre nuevas oportunidades de difusión ante emisoras, productores y públicos fuera de Nicaragua.

“El éxito que hemos alcanzado es fruto de años de trabajo, dedicación y amor por nuestra música. Nos sentimos orgullosos de llevar el nombre de Nicaragua en alto y de que nuestra alegría y algarabía nica llegue cada vez más lejos”, expresó Carlos Andrés Zúniga, fundador de la agrupación.

“Nuestro camino hacia la internacionalización es seguir creciendo, seguir conquistando nuevos escenarios y también demostrar que la música nicaragüense tiene talento y potencial para brillar en el mundo entero”, agregó Zúniga.

El logro en México se suma al primer lugar de “María Salomé” en YouTube Charts Nicaragua y a las 200 mil publicaciones en TikTok que utilizan el audio de “Agüita de coco”. La agrupación también se ha presentado en Estados Unidos y grabó “Maquillaje”, su primer dueto internacional, junto a Lenier. Esta etapa de crecimiento cuenta con el acompañamiento de Mendieta Music Group.

Hitos que respaldan su crecimiento

Ranking radial en México. “María Salomé” alcanzó el puesto 10 en Bandamax Nacional el 4 de noviembre de 2026, según ScannerSound.

Liderazgo digital. “María Salomé” llegó al primer lugar en YouTube Charts Nicaragua y destacó en sus listados diario y semanal.

Proyección internacional. Costa Azul se ha presentado en Estados Unidos y contempla nuevas oportunidades en México y otros mercados.

Alcance en TikTok. El audio de “Agüita de coco” suma 200 mil publicaciones que lo utilizan.

Colaboraciones y escenarios. La agrupación grabó “Maquillaje” con Lenier y ha compartido escenario con Los Tigres del Norte, Bronco y Los Ángeles Azules.

Acerca de Costa Azul, El Imperio de la Cumbia

Fundada por Carlos Andrés Zúniga en Jinotepe, Nicaragua, la agrupación comenzó a presentarse oficialmente en 2000 y adoptó el nombre Costa Azul en 2005. Entre sus canciones emblemáticas figuran “El Sobaquiado”, “Candela Pura”, “La Ardilla”, “Agüita de coco” y “María Salomé”. Fuente del ranking: ScannerSound, Estaciones de Radio – Bandamax Nacional, 4 de noviembre de 2026.