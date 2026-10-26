Costa Azul conquista el #1 de YouTube en Nicaragua y supera a Karol G y Shakira con “María Salomé”

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El Imperio de la Cumbia sostiene su ascenso en los charts de video del país y consolida su expansión internacional.

#1 en Nicaragua Trending Music Chart de YouTube, con 58 mil reproducciones en menos de 24 horas, por encima de estrellas de la música latina. +21 millones de vistas en YouTube con “Agua de Coco”, el éxito que abrió al grupo las puertas internacionales.

La agrupación nicaragüense Costa Azul “El Imperio de la Cumbia” vive uno de los momentos más sólidos de su carrera: su más reciente lanzamiento, “María Salomé”, alcanzó el primer lugar del Trending Music Chart de YouTube en Nicaragua y, en las últimas semanas, se mantiene en los primeros puestos de los listados diario y semanal de videos musicales del país.

El logro cobra especial valor porque la cumbia producida en Nicaragua compitió directamente con lanzamientos de figuras internacionales como Karol G, Shakira, Anuel AA, Fuerza Regida, Romeo Santos, Grupo Firme, Espinoza Paz y El Alfa, y logró 58 mil reproducciones en menos de 24 horas.

“María Salomé” fue publicada el 25 de agosto de 2026 por Mendieta Music Group y forma parte de una etapa de intensa producción: en lo que va del año, la agrupación ha lanzado siete sencillos, entre ellos “Me Quedé con las Ganas”, “La Matraka”, “Sacude la Pechuga”, “Con Tu Sudor” —en colaboración con Los Valedores de la Sierra—, “La Puerta” y “Late el Corazón”.

“El éxito que hemos alcanzado es fruto de años de trabajo, dedicación y amor por nuestra música. Nos sentimos orgullosos de llevar el nombre de Nicaragua en alto y de que nuestra alegría y algarabía nica llegue cada vez más lejos”, expresó Carlos Andrés Zúniga, fundador de la agrupación.

“Nuestro camino hacia la internacionalización es seguir creciendo, seguir conquistando nuevos escenarios y también demostrar que la música nicaragüense tiene talento y potencial para brillar en el mundo entero”, agregó Zúniga.

De la mano de Mendieta Music Group, Costa Azul ha acelerado su proyección fuera de Nicaragua: lanzó su primer dueto internacional, “Maquillaje”, junto a Lenier; llevó su cumbia a escenarios de Estados Unidos; consolidó una estrategia de lanzamientos constantes, con siete sencillos en 2026, y proyecta una gira por México, Centroamérica y Sudamérica.

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