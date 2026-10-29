Costa Rica: Capturan a alias “Relámpago” por asalto que dejó dos muertos en Río San Juan

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Las autoridades de Costa Rica capturaron en la zona fronteriza a René Navarrete Rivera, alias Relámpago, señalado de participar en el asalto que dejó dos muertos en Río San Juan. El detenido poseía una orden de captura internacional y será extraditado a Nicaragua para enfrentar la justicia.

La captura se produjo este miércoles 28 de octubre cuando el sujeto caminaba tranquilamente en la vía pública, a un kilómetro al este de la Escuela San Cristóbal, en la zona fronteriza norte de Costa Rica.

Alias “Relámpago” era buscado por Interpol tras el asalto a dos vehículos de una empresa agroindustrial ocurrido el 1 de octubre de 2022 en la comarca La Libertad, jurisdicción de El Castillo.

En el hecho asesinaron a la oficial de la Policía Nacional Aracely Marisol Díaz Salinas, de 20 años, y al administrador Pedro Pablo Chavarría, de 56 años.