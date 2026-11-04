Costa Rica declara alerta verde en todo el país por aumento de lluvias por onda tropical 

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La Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica declaró alerta verde en todo el país debido al aumento de lluvias causadas por la onda tropical número 52, una vaguada y la zona de convergencia intertropical. Se prevén afectaciones principalmente en la vertiente del Pacífico.
Según los meteorólogos, las precipitaciones afectarán el Valle Central y los sectores montañosos del país. El MIOCIMAR indicó que se espera oleaje alto y vientos de intensidad moderada durante los próximos días, principalmente en las costas del Pacífico.
Las autoridades advirtieron de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y oleaje alto. La CNE solicitó a la población estar atenta al entorno y seguir los avisos oficiales.