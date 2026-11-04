Costa Rica declara alerta verde en todo el país por aumento de lluvias por onda tropical 

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica declaró alerta verde en todo el país debido al aumento de lluvias causadas por la onda tropical número 52, una vaguada y la zona de convergencia intertropical. Se prevén afectaciones principalmente en la vertiente del Pacífico.

Según los meteorólogos, las precipitaciones afectarán el Valle Central y los sectores montañosos del país. El MIOCIMAR indicó que se espera oleaje alto y vientos de intensidad moderada durante los próximos días, principalmente en las costas del Pacífico.

Las autoridades advirtieron de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y oleaje alto. La CNE solicitó a la población estar atenta al entorno y seguir los avisos oficiales.