Créditos con tasas del 10% impulsan crecimiento del sector panadero nicaragüense

Los créditos con tasas de interés del 10% otorgados por la banca nacional a las panaderías les permiten invertir, crecer y aumentar su producción. Así lo aseguró la Cámara Nicaragüense del Pan.

De acuerdo con Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del Pan, el sector puede acceder a opciones de crédito bajo condiciones favorables para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Un empresario panadero afirmó que con un crédito de 20 mil dólares al 10% anual los negocios crecen, porque nadie gana menos del 10%.

Según Canipán, 2026 cerrará con un crecimiento del 15%, similar al del año 2025. Se proyecta la apertura de aproximadamente 400 establecimientos dedicados a la panadería y pastelería.