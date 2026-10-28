Cristiano Ronaldo 2008 lidera la elección del mejor Balón de Oro de la historia

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La versión de Cristiano Ronaldo en 2008, durante su etapa con el Manchester United, fue elegida por los aficionados como la mejor de la historia en la votación del B.O.A.T. (Best of All Time), organizada por France Football para reconocer las ediciones más destacadas del Balón de Oro.

Lionel Messi, con su temporada de 2012, ocupó el segundo lugar, seguido por Cristiano Ronaldo en 2017. El argentino volvió a figurar en la cuarta posición con su versión de 2023, mientras que el portugués completó los cinco primeros puestos con el año 2016.

La elección ha generado debate entre los aficionados, pero también pone de relieve el impacto de la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo, cuando conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United, además de obtener importantes reconocimientos individuales.

Con este resultado, los aficionados destacaron el legado de dos de las máximas figuras del fútbol mundial, cuyas actuaciones marcaron una época y siguen generando discusiones sobre sus mejores temporadas.