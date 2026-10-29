Cristiano Ronaldo anota un triplete y queda a 15 goles de una marca histórica

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar las miradas en el fútbol saudí al marcar tres goles en la victoria 5-3 del Al Nassr sobre el Al Kholood, una actuación que lo dejó a las puertas de alcanzar los 1,000 tantos oficiales en su carrera.

El atacante portugués necesitó apenas 15 minutos de la segunda parte para completar su triplete y elevar su cuenta personal a 985 goles oficiales, por lo que ahora está a solo 15 de alcanzar una cifra histórica en el fútbol profesional.

Ronaldo abrió su cuenta al minuto 66, tras recibir un pase de João Félix dentro del área y enviar el balón al fondo de la red. El delantero encontró su mejor versión después del descanso, luego de que un gol suyo fuera invalidado por fuera de juego durante el primer tiempo.

Por su parte, João Félix tuvo una destacada participación al repartir cuatro asistencias, incluidas las que permitieron a Ronaldo conseguir sus dos primeras anotaciones. También contribuyó en los tantos de Angelo y Sadio Mané durante la primera mitad.

El triplete, además, puso fin a dos partidos consecutivos sin marcar para el astro portugués, quien ahora tiene como próximo gran objetivo convertirse en el primer futbolista en registrar 1,000 goles oficiales a lo largo de su trayectoria profesional.