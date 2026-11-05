Cristiano Ronaldo anuncia su salida de la selección de Portugal tras 23 años

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal después de 23 años defendiendo los colores de su país, una etapa en la que disputó 234 partidos y marcó 146 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones.

El actual delantero del Al Nassr comunicó su decisión mediante un video en el que leyó una emotiva carta para despedirse de la camiseta portuguesa y recordar los momentos más importantes de su trayectoria internacional. “Hoy llegó el momento de entregarla al futuro”, expresó el futbolista, quien aseguró que siempre sintió orgullo por representar a su nación.

Durante su carrera internacional, CR7 fue protagonista de los dos títulos más importantes conquistados por Portugal, la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA, obtenida en 2019 y 2025. En su mensaje, recordó tanto las victorias como las derrotas y agradeció a los millones de aficionados que lo acompañaron durante estas más de dos décadas.

“Voy con la cabeza levantada por el camino que hice, y sabiendo que di todo por Portugal”, manifestó, al tiempo que aseguró que continuará apoyando a la selección desde fuera de las canchas. También recordó sus inicios en Madeira, donde desde niño soñaba con convertirse en futbolista y representar a su país.

Uno de los grandes desafíos que marcó su trayectoria fue la Copa del Mundo. Aunque estableció el récord de ser el único jugador en anotar en seis ediciones masculinas del torneo, no consiguió conquistar el título mundial. En total, registró 11 goles en 27 encuentros mundialistas.

Con esta decisión, Ronaldo cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera, aunque continúa su actividad profesional con el Al Nassr. En el registro de goles de toda su trayectoria suma 985 anotaciones entre clubes y selección nacional, por lo que se encuentra a solo 15 tantos de alcanzar la histórica cifra de 1,000.