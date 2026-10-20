Reinstalan la cruz que mató al padre Patricio Sánchez durante una misa

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La cruz que cayó sobre el padre Patricio Sánchez Molinari y le causó la muerte durante una misa el sábado 17 de octubre fue reinstalada en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador.

La estructura fue ubicada en otro lugar del templo mientras la arquidiócesis espera un informe técnico de la Policía para esclarecer las causas del accidente.

Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron conmoción entre la población.

Este lunes, cientos de católicos llegaron a brindar el último adiós al sacerdote, a quien muchos dijeron que recordarán como un buen padre espiritual.