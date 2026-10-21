Cuatro surfistas representarán a Nicaragua en el Mundial ISA World Surfing Games 2026

Punta Rocas, Perú, será el escenario del próximo desafío internacional para la Selección Nacional de Surf de Nicaragua. Cuatro atletas competirán del 6 al 15 de noviembre en los ISA World Surfing Games, un evento clasificatorio al ciclo olímpico. Candelaria Resano participará en la categoría Open Femenino, mientras que Yeferson López, Oscar Guzmán y Carlos […]

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Punta Rocas, Perú, será el escenario del próximo desafío internacional para la Selección Nacional de Surf de Nicaragua. Cuatro atletas competirán del 6 al 15 de noviembre en los ISA World Surfing Games, un evento clasificatorio al ciclo olímpico.

Candelaria Resano participará en la categoría Open Femenino, mientras que Yeferson López, Oscar Guzmán y Carlos Zúñiga disputarán el Open Masculino.

La delegación está integrada por tres deportistas de Rivas y uno de Chinandega, quienes buscarán destacar en las olas peruanas y avanzar en sus aspiraciones deportivas.

Con esta participación, los cuatro surfistas tendrán la oportunidad de medir su nivel frente a competidores de distintas naciones y proyectar el talento nicaragüense en el escenario internacional.