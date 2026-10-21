Cuatro surfistas representarán a Nicaragua en el Mundial ISA World Surfing Games 2026

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Punta Rocas, Perú, será el escenario del próximo desafío internacional para la Selección Nacional de Surf de Nicaragua. Cuatro atletas competirán del 6 al 15 de noviembre en los ISA World Surfing Games, un evento clasificatorio al ciclo olímpico.

Candelaria Resano participará en la categoría Open Femenino, mientras que Yeferson López, Oscar Guzmán y Carlos Zúñiga disputarán el Open Masculino.

La delegación está integrada por tres deportistas de Rivas y uno de Chinandega, quienes buscarán destacar en las olas peruanas y avanzar en sus aspiraciones deportivas.

Con esta participación, los cuatro surfistas tendrán la oportunidad de medir su nivel frente a competidores de distintas naciones y proyectar el talento nicaragüense en el escenario internacional.