Hallan cuerpo sin vida de hombre flotando en cauce de Managua

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un hombre de identidad desconocida, de aproximadamente 40 años, fue encontrado flotando en la desembocadura de un cauce anexo al barrio La Primavera, en Managua.

La corriente de agua pluvial arrastró el cuerpo hasta unos 300 metros antes de llegar al Gran Lago de Managua. Varias personas que recolectaban desechos sólidos vieron pasar el cuerpo por la corriente.

El cuerpo presentaba una herida vendada en el pie derecho, un golpe en la frente y quemaduras en la piel del costado derecho.

Agentes de criminalística del Distrito 6 realizaron las investigaciones y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal trasladaron el cuerpo para determinar la causa del deceso mediante examen postmortem.