Dani Carvajal sorprende al fútbol y ficharía por el Getafe

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El histórico lateral español Dani Carvajal estaría listo para iniciar una nueva etapa en su carrera con el Getafe, tras una exitosa trayectoria con el Real Madrid. A sus 34 años, el defensor continuaría en el fútbol español como agente libre, en una operación que ha sorprendido al mundo del fútbol.

Carvajal dejaría atrás su etapa con el conjunto merengue, con el que disputó 451 partidos oficiales y conquistó 27 títulos. Tras ganarlo prácticamente todo con el club blanco, el experimentado futbolista apostaría por un nuevo desafío en su país, convirtiéndose en un posible refuerzo estelar para el equipo dirigido por José Bordalás.