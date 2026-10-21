Dani Olmo queda fuera del Clásico por lesión sufrida durante el encuentro con el PSG

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Barcelona afrontará el Clásico ante el Real Madrid el próximo 25 de octubre, sin Dani Olmo, quien permanecerá aproximadamente un mes de baja por una lesión en el aductor de la pierna izquierda, informó este miércoles el club mediante un comunicado médico.

El centrocampista español sufrió la lesión durante el encuentro del martes frente al Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes. Un choque con Vitinha le provocó un fuerte dolor en el muslo izquierdo y lo llevó a sujetarse la zona de la ingle con evidentes gestos de preocupación.

Las pruebas médicas confirmaron una dolencia de origen traumático que le impedirá disputar el duelo del domingo 25 de octubre, previsto para las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou.

Su ausencia supone una baja sensible para el equipo de Hansi Flick. De cumplirse el plazo estimado de recuperación, Olmo volvería a la actividad después del próximo parón internacional.