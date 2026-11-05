David Bisbal apuesta por la balada romántica con su nuevo álbum “Eternos”

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El cantante español David Bisbal apuesta por rescatar la esencia de la balada romántica con “Eternos”, su nuevo álbum, en el que rinde homenaje a grandes intérpretes y compositores que marcaron la música en español durante las décadas de 1970 y 1980. El artista defendió la vigencia del pop romántico y destacó la importancia de mantener vivo el legado musical de generaciones anteriores. “Los que somos románticos a muerte siempre las vamos a defender”, expresó.

La producción está integrada por diez canciones que popularizaron figuras como José José, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Raphael, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Nino Bravo y Joan Manuel Serrat. Entre los temas incluidos destacan “ Amor eterno, Qué sabe nadie, Vivir así es morir de amor, Te quiero, te quiero y Quijote”

Bisbal explicó que preparar este material requirió un trabajo especial para comprender los estilos vocales de los intérpretes originales y respetar la esencia de sus composiciones. Además, decidió no incluir colaboraciones con otros artistas y apostar por arreglos orgánicos e instrumentos grabados en directo, una propuesta que contrasta con algunas de las tendencias actuales de la industria musical.

El proyecto también fortalece su vínculo con México, país donde ha desarrollado una parte importante de su carrera y recuerda especialmente sus encuentros profesionales con Juan Gabriel. Asimismo, adelantó que sus próximas presentaciones mexicanas contarán con acompañamiento de mariachi en directo.