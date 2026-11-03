Delincuente muere y otro resulta herido al intentar robar la moto a un policía en Buenos Aires

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Uno de los asaltantes murió en el lugar y el otro resultó herido luego de que la víctima, un agente policial que trabajaba como delivery en su día libre, decidió enfrentarse y les disparó en varias ocasiones.

El hecho ocurrió en el barrio Pablo Nogués, en Buenos Aires, Argentina.

Al ser interceptado por los delincuentes, el agente no mostró resistencia y entregó la motocicleta que conducía. Una vez que los asaltantes pensaron que habían logrado el objetivo sin problemas, el hombre sacó el arma de fuego y disparó.

Al sitio se presentaron los equipos de emergencia. La policía investiga si el agente actuó en defensa propia. Como parte de las indagaciones fueron publicadas las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.