Demanda de disfraces y máscaras se dispara en Managua a días de los agüizotes y Halloween

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La demanda de disfraces y máscaras aumentó en el sector de Tiscapa, en Managua, a pocos días de la tradicional fiesta de los agüizotes y Halloween. Los precios de las prendas más económicas oscilan desde los 250 córdobas en los puestos de venta.

Una comerciante con más de 10 años en el rubro aseguró que la demanda ha sido buena esta temporada. Los disfraces para mujeres se ofrecen desde 300 córdobas y los infantiles desde 250, aunque el valor aumenta al incluir accesorios.

Entre los más buscados están las sotanas, los disfraces de esqueleto y las máscaras artesanales utilizadas en la fiesta de los agüizotes en Masaya. Los comerciantes esperan que las ventas incrementen conforme avance la temporada alta.