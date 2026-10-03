Comisarías de la Mujer registran siete denuncias por violencia y agresiones en Nicaragua

Las comisarías de la Mujer de la Policía Nacional recibieron siete denuncias por delitos de violencia y agresiones durante la última semana de septiembre.

Las autoridades lograron la captura de cinco de los presuntos implicados en distintos departamentos del país.

Las denuncias corresponden al periodo del 24 al 30 de septiembre e incluyen un caso por violación, dos por abuso sexual, dos por intimidación o amenaza y dos por agresiones contra la persona.

Los casos fueron interpuestos en delegaciones de León, Managua, Madriz, Chinandega, el municipio de Siuna y Nueva Segovia.

Como resultado del accionar policial, cinco presuntos implicados fueron capturados en Nueva Segovia, Madriz, León y Managua.