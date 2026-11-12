Derrumbe de edificio en Brooklyn dejó al menos un muerto y 12 heridos

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Las labores de búsqueda y rescate continúan en Flatbush, Brooklyn, después del colapso de un edificio de tres plantas que dejó al menos ocho personas fallecidas y 19 lesionadas. Durante las primeras horas de este jueves, los equipos de emergencia recuperaron más cuerpos entre los escombros, mientras trabajan contrarreloj ante la aproximación de una tormenta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuatro de los heridos permanecen hospitalizados en estado crítico. Otros cinco sufrieron lesiones de gravedad, sin riesgo para sus vidas, mientras que diez fueron trasladados a centros médicos con heridas leves. Se presume que entre las víctimas hay niños.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado cuántas personas podrían continuar atrapadas bajo los restos de la estructura, por lo que las operaciones de búsqueda se mantienen activas.

El derrumbe ocurrió la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush. El inmueble, construido en 1930, contaba con cuatro apartamentos y un establecimiento comercial en la planta baja.

Las investigaciones también contemplan los trabajos de excavación que se realizaban en un terreno contiguo al edificio. Mientras tanto, los equipos de rescate enfrentan el riesgo de un segundo colapso, debido a que parte de la estructura vecina permanece en pie.