Derrumbe en colina en Turquía deja tres muertos y cinco heridos en zona turística

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Tres personas murieron y otras cinco sufrieron heridas en diferentes partes de sus cuerpos al derrumbarse parte de una colina en Capadocia, región turística de Turquía.

Los equipos de emergencia informaron que los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados bajo las enormes rocas.

Al parecer, las víctimas eran parte de los turistas que en ese momento realizaban un recorrido por el lugar. La zona fue cerrada al público mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Capadocia está clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las autoridades informaron que en el lugar llegan unos 4,5 millones de visitantes procedentes de todo el mundo cada año.