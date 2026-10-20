Derrumbe en mina ilegal de oro deja 14 muertos y siete heridos en Colombia

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Una tragedia minera cobró la vida de al menos 14 personas y dejó otras siete lesionadas, cuatro de ellas de gravedad, tras el colapso de una explotación de oro que operaba sin autorización en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia.

El derrumbe se registró el lunes 19 de octubre en la zona rural de El Chambero, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, donde las difíciles condiciones de acceso complicaron el desplazamiento de los equipos de emergencia.

Las labores de búsqueda y rescate finalizaron esa misma noche, con la recuperación de 13 cuerpos en el lugar de la tragedia, mientras que otra víctima mortal se encontraba en el municipio de Guapi, departamento del Cauca.

Ante lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo solicitó a los grupos armados presentes en la zona garantizar el ingreso seguro de los organismos humanitarios.

Este es el segundo accidente minero de gran magnitud registrado en Nariño en menos de tres meses. En agosto, otro derrumbe dejó 13 fallecidos, elevando a 27 las víctimas mortales de ambos sucesos.