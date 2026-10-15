Desalojo a familias nicaragüenses por riesgo de deslizamiento en San José

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Autoridades de Costa Rica desalojaron a 10 familias nicaragüenses, conformadas por al menos 34 personas, del precario Gracias a Dios en Sagrada Familia, San José.

La medida se ejecutó ante el riesgo de un deslizamiento de tierra por una ruptura del terreno que amenaza con provocar el deslizamiento de las viviendas hacia el río María Aguilar. Al sitio llegaron agentes municipales y trabajadores de la alcaldía para derribar las estructuras que presentan mayor riesgo.

En el lugar hay 223 ranchos, por lo que se pretende llevar a cabo el desalojo completo para evitar una desgracia. Una buena parte de las familias están precalificadas para un proyecto de vivienda que se construye a la par con fondos del gobierno central. Algunas familias no califican porque no cumplen con el perfil establecido y otras ni siquiera son residentes permanentes de la zona.