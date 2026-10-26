Desconfianza por el celular puede afectar la intimidad de la pareja

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La desconfianza generada por el uso del celular puede afectar la intimidad de la pareja y reducir la conexión emocional hasta en un 60 por ciento, alertó la psicóloga clínica Nicole Mendoza.

La especialista indicó que las experiencias de infidelidad pasada no deben condicionar una nueva relación si la persona no trabaja ese trauma.

Mendoza explicó que las carencias y traumas de relaciones anteriores pueden trasladarse a la pareja actual y generar inseguridad.

Sostuvo que las personas tienen capacidad de cambio si se someten a un proceso de acompañamiento psicológico y ambas partes están dispuestas.

Aclaró que la relación actual debe vivirse como tal y que lo ocurrido en el pasado es asunto de la etapa anterior.

La especialista subrayó que la comunicación constante y los acuerdos son la base para recuperar la confianza perdida.

El debate surge en un contexto donde el celular se percibe como el principal motivo de separación y divorcio.