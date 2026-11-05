Descontrol metabólico en diabetes afecta las erecciones y la vida sexual

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El descontrol metabólico en pacientes diabéticos afecta las erecciones y la vida sexual, advirtió el diabetólogo Javier Bravo.

El especialista explicó que los pacientes con azúcar elevada pueden presentar un evento de no erección.

Bravo aclaró que ese episodio aislado no significa que el paciente tenga disfunción sexual.

El médico precisó que se considera disfunción sexual cuando el paciente presenta de tres a cinco eventos en un mes durante un período de tres meses.

En ese caso, señaló, existe otra causa que conlleva al problema.

Bravo indicó que los pacientes diabéticos pueden mantener una actividad sexual sin dificultad siempre que estén bien controlados.

El especialista también mencionó que la neuropatía diabética afecta los nervios de los pies y los que irrigan la zona genital.

El daño en esos nervios altera la estimulación y la respuesta sexual.