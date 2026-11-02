Día de los Fieles Difuntos puede reavivar el dolor emocional por la pérdida de un ser querido

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Las fechas del Día de los Fieles Difuntos pueden revivir el malestar emocional que una persona experimentó durante su luto, según la psicóloga clínica Nicole Mendoza.

La especialista explicó que algunas personas llegan a sentir agotamiento mental y físico que les impide visitar el camposanto.

Mendoza señaló que la nostalgia, la tristeza, el vacío y la ansiedad son emociones frecuentes en quienes enfrentan la pérdida de un ser querido.

Indicó que las visitas al cementerio, las fotografías y los recuerdos pueden hacer más evidente esa ausencia.

Por eso, muchas personas prefieren quedarse en casa porque no pueden lidiar con el dolor.

La experta recomendó hablar de lo que se siente, compartir los recuerdos con familiares y amigos, permitirse llorar y buscar compañía.

Añadió que buscar apoyo psicológico también es una muestra de fortaleza.