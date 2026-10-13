Día Mundial del Psicólogo conmemora el primer encuentro gremial celebrado en Córdoba

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Día Mundial del Psicólogo se estableció el 13 de octubre de 1974 durante el primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en Córdoba, Argentina.

La conmemoración busca destacar el rol de estos profesionales en el equilibrio psicológico y la calidad de vida de las personas.

El objetivo de aquel encuentro fue construir una profesión con identidad propia, separándola de la medicina convencional.

Los psicólogos buscan ayudar a las personas a comprender, manejar y mejorar sus pensamientos, emociones y comportamientos. La fecha reconoce su labor para alcanzar un equilibrio psicológico y una mejor calidad de vida.