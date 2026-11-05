Diabetes es la primera causa de ceguera irreversible entre los nicaragüenses

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La diabetes es la primera causa de ceguera irreversible en los nicaragüenses, según el oftalmólogo y retinólogo Luis Espinoza.

El especialista explicó que un paciente mal controlado tiene 25 veces más posibilidades de quedar ciego que uno que mantiene su azúcar bajo control.

La retinopatía diabética aparece cuando los vasos de la retina filtran líquido y grasa.

Espinoza detalló que el azúcar elevado daña los vasos sanguíneos, los nervios, el riñón, el hígado y los ojos. El médico comparó los vasos de la retina con una manguera nueva que no debe filtrar líquido.

En los pacientes diabéticos, esa filtración acumula grasa y líquido, lo que daña la retina.

El especialista precisó que a los cinco años de diabetes existe un 20 por ciento de probabilidades de desarrollar retinopatía.

A los diez años, la cifra sube al 50 por ciento, y a los quince años alcanza el 80 por ciento.

Espinoza también describió el edema macular diabético como la acumulación de grasa en la mácula, que impide ver bien.

Los pacientes con esa complicación requieren tres meses de tratamiento. El médico mencionó el caso de un paciente que tenía azúcar en 300 y no hizo nada para controlarla.