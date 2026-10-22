Diabetólogo alerta que entre 15 y 20% de pacientes con úlcera puede requerir amputación de extremidad

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El médico diabetólogo Javier Bravo alertó que a un 15 o 20% de los pacientes con amputación le precede una úlcera. El especialista indicó que de ese grupo, el 70% puede terminar en una amputación, durante una entrevista televisiva.

Bravo explicó que la amputación ocurre cuando el paciente presenta afectación de la circulación, neuropatía o una infección. Señaló que la neuropatía provoca pérdida total de sensibilidad en los miembros inferiores y que una lesión puede progresar rápidamente.

Recomendó acudir al médico ante una úlcera, realizar un cultivo para identificar las bacterias y controlar la diabetes. Advirtió que una glucosa elevada debilita el sistema inmunológico y retrasa la cicatrización.