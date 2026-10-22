Dietas crudas para mascotas exponen a perros y gatos a contaminación bacteriana y parasitaria

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La creciente tendencia de ofrecer alimentos crudos a las mascotas, conocida como dietas BARF, conlleva riesgos significativos para su salud. Según el especialista en medicina y sanidad animal Víctor Álvarez, los cárnicos sin cocción representan una fuente potencial de contaminación bacteriana y parasitaria.

Álvarez explicó que muchas bacterias comparten enfermedades tanto para las personas como para las mascotas en casa. Señaló que alimentos crudos como vegetales, carnes de pollo, cerdo o pescado pueden contener microorganismos que afectan al paciente con intoxicaciones gastrointestinales.

Los desequilibrios nutricionales por deficiencias de calcio, fósforo o vitaminas esenciales son una complicación frecuente cuando se preparan dietas caseras sin el balance adecuado. El especialista recomendó consultar a un nutricionista veterinario antes de ofrecer este tipo de alimentos.