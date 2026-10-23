UAM lanza segunda edición del diplomado de periodismo deportivo con respaldo gubernamental

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La Universidad Americana (UAM) anunció la segunda edición de su diplomado de periodismo deportivo, con la presencia de Mauricio Ortega, delegado presidencial para las actividades deportivas.

El lanzamiento contó también con la participación del doctor Félix Palacio Brada. La universidad se ha convertido en una universidad deportiva que promueve la disciplina y el trabajo en equipo.

La UAM recibió a la selección de Cuba de fútbol sala, que entrenó en sus instalaciones. El doctor Palacio Brada señaló que la universidad promueve el deporte por su importancia para el desarrollo de la juventud y de los futuros profesionales.