Dolor articular tras fiebre por chikungunya golpea con más fuerza a adultos mayores y pacientes con desgaste previo

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El dolor articular posterior a un cuadro febril constituye una respuesta del sistema inmune que deja secuelas más severas cuando el origen es chikungunya o dengue.

El doctor Bryan Pérez advirtió que quienes padecen desgaste articular previo sienten estas molestias con mayor intensidad.

Pérez explicó que “el dolor articular posterior a la fiebre, creo que todo el mundo lo ha experimentado” y lo atribuyó a la respuesta de las defensas ante cualquier virus.

Señaló que los adultos mayores con desgaste lumbar o cervical son quienes más sufren estas secuelas. Recomendó vitaminar y cuidar a esta población, además de alejar de ellos a quienes se contagien de gripe o fiebre en el hogar.

Añadió que es normal sentir debilidad y sueño tras la fiebre, debido a que el cuerpo debe recuperarse. Insistió en tomar bastante agua y acudir al médico si el dolor se intensifica.