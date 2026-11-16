Dolor menstrual incapacitante puede alertar sobre endometriosis, miomas y otras enfermedades

Experta explicó que la dismenorrea primaria afecta a tres de cada diez mujeres en edad reproductiva.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La ginecoobstetra Xóchilt Centeno advirtió que el dolor menstrual incapacitante obliga a buscar atención médica para descartar enfermedades como endometriosis, miomas y adenomiosis.

La especialista precisó que la dismenorrea primaria afecta a tres de cada diez pacientes en edad reproductiva.

Centeno explicó que la dismenorrea primaria surge desde la primera menstruación por una producción excesiva de prostaglandinas.

La secundaria responde a causas físicas o infecciosas como endometriosis, miomas, adenomiosis y enfermedad pélvica inflamatoria.

Advirtió que manchar cuatro toallas nocturnas en un día o sangrar diez días con coágulos constituye un dato de alarma.

Recomendó evitar la automedicación con anticonceptivos antes de una evaluación, porque manipula el cuadro y dificulta identificar la causa del sangrado.

También mencionó el uso de ibuprofeno y naproxeno bajo indicación médica.