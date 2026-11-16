Dolor menstrual incapacitante puede alertar sobre endometriosis, miomas y otras enfermedades

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La ginecoobstetra Xóchilt Centeno advirtió que el dolor menstrual incapacitante obliga a buscar atención médica para descartar enfermedades como endometriosis, miomas y adenomiosis.
La especialista precisó que la dismenorrea primaria afecta a tres de cada diez pacientes en edad reproductiva.
Centeno explicó que la dismenorrea primaria surge desde la primera menstruación por una producción excesiva de prostaglandinas.
La secundaria responde a causas físicas o infecciosas como endometriosis, miomas, adenomiosis y enfermedad pélvica inflamatoria.
Advirtió que manchar cuatro toallas nocturnas en un día o sangrar diez días con coágulos constituye un dato de alarma.
Recomendó evitar la automedicación con anticonceptivos antes de una evaluación, porque manipula el cuadro y dificulta identificar la causa del sangrado.
También mencionó el uso de ibuprofeno y naproxeno bajo indicación médica.