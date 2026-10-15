Dolor muscular tras entrenar es normal hasta 48 horas por microdesgarres controlados, según entrenador

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Los dolores musculares de aparición tardía, conocidos como agujetas, forman parte natural del proceso de fortalecimiento físico, según el personal trainer Israel Fernández.

Las molestias aparecen entre 24 y 48 horas después de una rutina exigente debido al esfuerzo.

Durante el trabajo de fuerza se generan microfisuras controladas en las fibras musculares.

El entrenador explicó que esos pequeños desgarres microscópicos provocan el dolor que muchas personas sienten al día siguiente.

Añadió que un principiante siempre experimentará estas molestias porque se trata de una adaptación muscular normal.