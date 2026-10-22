Dos agricultores mueren tras ritual para resolver conflicto de propiedad en Filipinas

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Dos agricultores que mantenían un conflicto por una propiedad murieron durante un ritual de inmersión en el agua en Filipinas. Las víctimas, de 69 y 49 años, eran originarias de la comunidad indígena Tagacaulo. | 36 palabras

Los hombres acordaron participar en un ritual conocido como zulif, que consiste en sumergirse en el agua y ver quién aguanta más tiempo. Otros dos hombres usaban un objeto de madera para que los implicados se mantuvieran en la posición.

Los espectadores nunca pensaron que el final sería la muerte de los dos implicados tras 12 minutos. Al levantarlos, comprobaron que ambos estaban inconscientes y confirmaron su muerte en un hospital.