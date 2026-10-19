Dos hermanos resultan lesionados al chocar su moto contra un vehículo en Managua

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Dos hermanos que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados al estrellarse contra un vehículo cuyo conductor realizó un giro indebido en Managua. El percance vial ocurrió en un cruce cerca de la Plaza Las Victorias, según informaron las autoridades.

Los hermanos Fabián García, de 20 años, y Josué García, de 21, se dirigían a su casa después de una jornada laboral como rotuladores de publicidad. Durante el viaje impactaron contra la parte delantera de un vehículo cuyo conductor realizó un giro a la izquierda en el sector de los semáforos de Plaza de la Victoria.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del auto irrespetó la preferencia del motociclista. Tras la colisión, los jóvenes resultaron con fractura expuesta en su pierna derecha y escoriaciones.