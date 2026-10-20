Dos mujeres gravemente lesionadas al ser impactadas por bus de la Ruta 107 en Managua

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Dos mujeres que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron con lesiones de gravedad tras ser impactadas por un bus de la Ruta 107 en el barrio Altagracia de Managua. El accidente ocurrió en el sector del Colegio Divino Pastor, según informaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Maura del Carmen Galo y María del Carmen Galo. Según versiones de testigos, el accidente se originó cuando el conductor del transporte colectivo desatendió la señal de alto en el cruce.

Paramédicos de la Cruz Blanca les brindaron atención y las trasladaron al Hospital Antonio Lenín Fonseca.