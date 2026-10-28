Dos viviendas afectadas dejó el vuelco de un camión mezclador de cemento en Tijuana

Un camión mezclador de cemento se volcó la tarde de este miércoles en la avenida Monferrato, en Santa Fe V Sección, Tijuana, en México. Terminó impactando contra una vivienda que fue declarada de riesgo por los daños estructurales. El conductor, de aproximadamente 45 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital por paramédicos de […]

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Un camión mezclador de cemento se volcó la tarde de este miércoles en la avenida Monferrato, en Santa Fe V Sección, Tijuana, en México. Terminó impactando contra una vivienda que fue declarada de riesgo por los daños estructurales.

El conductor, de aproximadamente 45 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Tras el accidente, el personal de Protección Civil inspeccionó el inmueble afectado y detectó daños en una pared y una columna, por lo que colocó una etiqueta roja debido al peligro que representa la estructura. Una segunda vivienda también sufrió afectaciones en el portón y la acera, mientras que un vehículo estacionado resultó dañado.

Bomberos y autoridades municipales atendieron la emergencia y realizaron labores para retirar el cemento derramado sobre la vía y remover el vehículo pesado. Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del percance.