Dos viviendas afectadas dejó el vuelco de un camión mezclador de cemento en Tijuana

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un camión mezclador de cemento se volcó la tarde de este miércoles en la avenida Monferrato, en Santa Fe V Sección, Tijuana, en México. Terminó impactando contra una vivienda que fue declarada de riesgo por los daños estructurales.

El conductor, de aproximadamente 45 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Tras el accidente, el personal de Protección Civil inspeccionó el inmueble afectado y detectó daños en una pared y una columna, por lo que colocó una etiqueta roja debido al peligro que representa la estructura. Una segunda vivienda también sufrió afectaciones en el portón y la acera, mientras que un vehículo estacionado resultó dañado.

Bomberos y autoridades municipales atendieron la emergencia y realizaron labores para retirar el cemento derramado sobre la vía y remover el vehículo pesado. Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del percance.