Ejecución de Christa Pike en EE. UU. estuvo marcada por fallidos intentos de canalización intravenosa

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Para la ejecución fallida de Christa Pike se utilizaron aproximadamente diez agujas

El procedimiento para ejecutar a Christa Pike en Tennessee, Estados Unidos, estuvo marcado por dificultades médicas, luego de que el personal encargado enfrentara varios intentos fallidos para establecer accesos intravenosos antes de administrarle la sustancia utilizada en la inyección letal.

De acuerdo con un documento judicial, los integrantes del equipo de ejecución utilizaron aproximadamente diez agujas e intentaron canalizar diferentes venas en ambos brazos de Pike, sin conseguir una vía intravenosa.

El defensor señaló que, durante el procedimiento, algunos miembros del equipo advirtieron sobre la posibilidad de que varias venas hubieran sufrido rupturas debido a los repetidos intentos de insertar las agujas.

Las complicaciones continuaron incluso después de conseguir un último punto de acceso, ya que, según el abogado, el personal también experimentó dificultades para introducir solución salina a través de la vía intravenosa.

Estas irregularidades fueron expuestas en el escrito judicial, en el que la defensa detalló los problemas registrados antes de la prevista administración de pentobarbital, medicamento utilizado en ejecuciones mediante inyección letal.