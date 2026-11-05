Ejército de Nicaragua despliega 350 efectivos para proteger la cosecha cafetalera en Chontales 

El Quinto Comando Militar realizó el acto de apertura del ciclo de protección 2026-2027.

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El Quinto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua realizó en Juigalpa, Chontales, el acto de apertura del ciclo de protección de la cosecha cafetalera 2026-2027. Un total de 350 efectivos militares estarán desplegados en las fincas cafetaleras de Boaco y Chontales.

El objetivo es garantizar que el ciclo productivo del café se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad, estabilidad y paz. Los efectivos también cubrirán el municipio de Nueva Guinea durante la temporada.

Con estas acciones, el Ejército busca proteger a los productores, trabajadores y sus bienes. Además, previene hechos delictivos durante el desarrollo de la cosecha. 