El actor Russell Brand, es declarado culpable de violación y agresión sexual

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El actor Británico Russell Brand, expareja de la cantante Katy Perry, fue declarado culpable de violación y otros tres delitos de agresión sexual contra mujeres, al concluir un juicio de cuatro semanas en Londres, Reino Unido.

El veredicto fue emitido por un jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, que determinó que Brand violó a una joven de 21 años después de un espectáculo realizado en 2009 en el recinto Hammersmith Apollo. Asimismo, lo encontró culpable de agredir sexualmente a otras tres mujeres en hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

Entre los casos también figura el manoseo sexual de una trabajadora de MTV durante una fiesta en Soho, en 2004, la agresión a una empleada de Capital Radio, en 2005, y un episodio que involucró a una trabajadora de Channel 4 durante un masaje en 2009.

Sin embargo, el actor fue absuelto de otros dos cargos, la presunta violación de una mujer que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999 y el intento de llevar por la fuerza a una empleada de MTV hasta un baño para agredirla sexualmente en 2001.

Tras conocerse el fallo, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, ordenó su ingreso en prisión preventiva y señaló que los delitos por los que fue declarado culpable conllevarían una pena de prisión significativa. La sentencia definitiva está prevista para el próximo lunes.

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que mantiene abiertas investigaciones por otras denuncias de violación presentadas por dos mujeres. Estas pesquisas se desarrollan de manera independiente al proceso judicial que acaba de concluir.

Las acusaciones contra Brand comenzaron a hacerse públicas en septiembre de 2023, cuando varios medios difundieron investigaciones sobre presuntos comportamientos sexuales inapropiados. En abril de 2025 fue acusado formalmente por los hechos relacionados con cuatro denunciantes, cargos de los que inicialmente se declaró inocente.

Brand alcanzó notoriedad en el entretenimiento británico durante la década de 1990, como comediante y presentador de televisión. Su popularidad internacional también estuvo vinculada a su matrimonio con la cantante Katy Perry en 2010, del que se divorció un año después.