El papa León XIV retoma sus actividades en el Vaticano tras una operación pulmonar

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026



El papa León XIV reapareció este domingo ante los fieles en el Vaticano, donde encabezó el rezo del ángelus después de someterse a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma.

Durante su mensaje desde el Palacio Apostólico, el pontífice agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante su hospitalización. Asimismo, adelantó que retomará sus responsabilidades de manera progresiva. “Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, expresó ante los miles de asistentes reunidos en la plaza de San Pedro.

Su aparición fue recibida con aplausos y muestras de alegría por parte de los presentes, quienes celebraron verlo nuevamente frente a la multitud. Entre los asistentes también se encontraban visitantes procedentes de Estados Unidos, interesados en compartir un momento de oración con el primer pontífice nacido en ese país.

El retorno del papa se produce mientras el Vaticano organiza su próxima gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre. La agenda contempla 12 vuelos y dos desplazamientos en helicóptero a zonas de gran altitud, lo que supondrá una exigente planificación logística.

Mientras tanto, el equipo médico permanece a la espera de los resultados de los análisis histológicos del tumor y de los ganglios linfáticos, así como de las pruebas moleculares y genéticas de la lesión. Estos estudios serán determinantes para establecer el tratamiento más adecuado, que podría incluir quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o una terapia oral dirigida, dependiendo de las características del tumor.