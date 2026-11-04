El Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El papa León XIV tiene previsto visitar la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, como parte de su esperado viaje al país, según confirmó María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

El anuncio fue realizado durante la presentación de los detalles de la próxima gira del pontífice. Al ser consultada sobre cuándo podría concretarse su llegada a México, Alvarado evitó adelantar una fecha y señaló que será ella misma quien dé a conocer la noticia cuando corresponda.

Aunque no existe una fecha oficial, se contempla que el recorrido pueda realizarse en 2027, año en que continuará la celebración del Año Jubilar Guadalupano, iniciado en octubre pasado con motivo del 50 aniversario de la consagración de la nueva Basílica.

El interés del pontífice por conocer México ya había sido expresado anteriormente. La confirmación se produce en medio de los preparativos de sus próximos compromisos internacionales, entre ellos una gira por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre.