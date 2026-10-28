El presentador Ernie Johnson dejará la conducción de “Inside the NBA” al finalizar la temporada

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El reconocido presentador deportivo Ernie Johnson anunció que dejará de conducir el programa “Inside the NBA” al cierre de la actual temporada, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas al frente de uno de los espacios más conocidos de la televisión deportiva estadounidense.

El periodista, de 70 años, comunicó su decisión este miércoles a través de redes sociales, donde explicó que considera que ha llegado el momento de reducir su ritmo de trabajo. Sin embargo, aclaró que no se retirará por completo de la actividad profesional.

“Esto no es ni mucho menos el final. Es solo pasar página”, expresó Johnson, quien también manifestó que conservará un especial aprecio por los años compartidos con el equipo del programa.

Johnson adelantó que continuará trabajando en otros proyectos, entre ellos la cobertura del torneo de baloncesto masculino de la NCAA para CBS y Turner Sports.

El seis veces ganador del premio Emmy deportivo también mencionó que ha enfrentado problemas cardíacos en los últimos años, aunque precisó que estos no motivaron su salida de “Inside the NBA”. Según explicó, su intención es simplemente disminuir la intensidad de su agenda laboral.

Su vínculo con Turner Sports comenzó en 1989 y desde 1990, ha estado al frente de “Inside the NBA”, consolidándose como una figura reconocida de la cobertura del baloncesto en Estados Unidos.

En su mensaje, Johnson agradeció a los equipos de TNT Sports y ESPN por el respaldo recibido durante su carrera, así como a los televidentes que lo han acompañado a lo largo de los años.

“Solo quiero darles las gracias. Gracias por su lealtad, por su amor, por su apoyo. Y en este día, por su comprensión”, expresó el presentador.